بني سويف.. تسليم عقود تمويل 45 مشروعًا صغيرًا ضمن مبادرة للتمكين الاقتصادي

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، احتفالية تسليم عقود تمويل 45 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر، ضمن برامج التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات والأسر الأولى بالرعاية، والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع QNB مصر، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وذلك بهدف توفير مصادر دخل مستدامة للمستفيدين، ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

حضر الاحتفالية، التي أقيمت بإحدى قاعات المناسبات، الدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي والغارمين بمؤسسة مصر الخير، ومحمود المصري مدير إدارة التمكين الاقتصادي بالمؤسسة،محمد بكري، رئيس مدينة بني سويف، وأحمد حلمي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة.

وخلال كلمته، رحب المحافظ بضيوف بني سويف من مؤسسة مصر الخير وQNB مصر، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير ضمن توجهات المحافظة لدعم فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية التدريب على مفاهيم الشمول المالي للمستفيدين، باعتباره أحد العناصر المهمة لنجاح المشروعات واستدامتها، من خلال تعزيز قدرة أصحاب المشروعات على الإدارة والتخطيط المالي السليم والتعامل مع الأدوات والخدمات المالية، بما يزيد من فرص نمو المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية مستقرة.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره لمؤسسة مصر الخير، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لما تقدمه من برامج ومبادرات تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال الانتقال بالدعم من مجرد المساعدة إلى توفير فرصة حقيقية للعمل والإنتاج، مشيدًا في الوقت نفسه بمشاركة QNB مصر في تمويل هذه المشروعات ودعم المبادرات التنموية، بما يعكس الدور المهم للمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في مساندة جهود التنمية.

كما أعرب المحافظ عن تطلعه إلى التوسع في مثل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الوصول إلى أعداد أكبر من المستفيدين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ويفتح المزيد من فرص العمل ويعزز ثقافة الإنتاج والاعتماد على الذات.

من جانبها، أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أهمية المبادرة، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات، وإنما تمتد إلى تقديم التدريب والتأهيل للمستفيدين على أسس الإدارة والتخطيط، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها، ويسهم في الانتقال من برامج التكافل والحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي والاستقلالية والاعتماد على الذات.

وأوضحت أن هذه المشروعات تمثل مصدر دخل مستدامًا للمستفيدين وأسرهم، بما يدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، ويعزز قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

من جانبها، أعربت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي والغارمين بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها باستمرار التعاون مع QNB مصر، مؤكدة أن الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا لسلسلة برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسة مصر الخير في عدد من المحافظات، والتي تستهدف تحويل المستفيد من متلقٍ للدعم إلى فرد منتج يمتلك مشروعًا يوفر له ولأسرته مصدر دخل مستدام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن دور المؤسسة لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يشمل دراسة احتياجات المستفيدين واختيار المشروعات الملائمة لقدراتهم وظروف السوق، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها، إلى جانب تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم على إدارة مشروعاتهم والاعتماد على الذات، موضحة أن المشروعات التي تم تسليمها من المتوقع أن تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 45 أسرة بمحافظة بني سويف.

وفي ختام الاحتفالية، تفقد المحافظ عددًا من نماذج المشروعات التي تم تمويلها، والتي تنوعت بين الأنشطة التجارية والحرفية والإنتاجية، بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وقدرات المستفيدين، وشملت مشروعات في مجالات تفصيل الملابس، والإكسسوارات، والأعلاف، والبقالة، وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار الدراجات النارية، والأدوات المنزلية، والمجمدات وغيرها من الأنشطة.

وقدم المحافظ التهنئة للمستفيدين بمناسبة حصولهم على تمويل مشروعاتهم، مؤكدًا أهمية الاستفادة المثلى من الدعم المقدم، والعمل على تطوير المشروعات والتوسع فيها تدريجيًا، بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، ويسهم في توفير مصدر دخل مستقر لأصحابها وأسرهم.





