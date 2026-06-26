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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع تاني.. سعر الذهب الآن في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد الذهب صعوده مجددًا بعد ساعات من بدء التداولات المسائية اليوم الجمعة 26-6-2026؛ على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب يرتفع

وتصاعد سعر جرام الذهب في بقيمة تبلغ 75 جنيها في المتوسط علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الكويت

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5800 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6076 جنيه للشراء و 5971 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيها للشراء و 5700 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و4885 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

وصل سعر أوقية الذهب 4089 دولار للشراء و 4088 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال سعر جرام الذهب

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