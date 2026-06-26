طلع تاني.. سعر الذهب الآن في الصاغة

جدد الذهب صعوده مجددًا بعد ساعات من بدء التداولات المسائية اليوم الجمعة 26-6-2026؛ على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب يرتفع

وتصاعد سعر جرام الذهب في بقيمة تبلغ 75 جنيها في المتوسط علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5800 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6076 جنيه للشراء و 5971 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيها للشراء و 5700 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و4885 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

وصل سعر أوقية الذهب 4089 دولار للشراء و 4088 دولار للبيع.