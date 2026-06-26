رفض زواجه فقتله.. كشف غموض مقتل مُسن غربي الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان رجل مسن مدفون داخل شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن مبارك التابعة لدائرة قسم شرطة العامرية أول، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شابًا أقدم على قتل المجني عليه بسبب خلافات أسرية تتعلق برفض زواجه من ابنته.

العثور على جثمان شخص مدفون داخل شرفة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان شخص مدفون داخل شرفة شقة تقع بالطابق الأرضي بمنطقة مساكن مبارك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العامرية أول، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين وجود جثمان رجل يبلغ من العمر نحو 60 عامًا مدفون داخل حفرة أُعدت داخل شرفة الشقة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج الجثمان.

وكشفت التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، استدرج المجني عليه إلى الشقة محل الواقعة، قبل أن يعتدي عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته. وأوضحت التحريات أن المتهم قام بوضع الجثمان داخل أكياس، ثم دفنه داخل حفرة كان قد جهزها مسبقًا في شرفة الشقة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن دافع ارتكاب الواقعة يعود إلى خلافات بين الطرفين، بعدما رفض المجني عليه زواج المتهم من ابنته، ما دفع الأخير إلى التخطيط للجريمة وتنفيذها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، فيما نُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.