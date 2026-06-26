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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذليلة ومهزومة.. نعيم قاسم: إسرائيل سترحل من لبنان دون قيد أو شرط

نعيم قاسم
نعيم قاسم
فرناس حفظي

قدم الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، خطابا بمناسبة ذكرى عاشوراء، هاجم فيه إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أن "إسرائيل يجب أن تغادر لبنان دون قيد أو شرط، وستفعل ذلك وهي ذليلة ومهزومة".


وأكد قاسم أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان يأتي في إطار ما وصفه بمخطط "إسرائيل الكبرى"، معتبرًا أن "المقاومة" نشأت ردًا على الاحتلال والعدوان، وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استمرار انتشار القوات الإسرائيلية بسبب هجمات حزب الله.

وأشاد قاسم بإيران، قائلًا إنها صمدت في مواجهة الضغوط، واعتبر أن التفاهم الذي توصلت إليه يمثل "إعلانًا لهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفًا أن طهران "تصنع مستقبل المنطقة"، على حد تعبيره.

وشدد على أن إسرائيل "ليس أمامها خيار سوى الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، ووقف عملياتها البرية والجوية والبحرية"، مؤكدًا رفض أي اتفاق أو التزام يمس السيادة اللبنانية، ومعلنًا رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل أو استمرار وجودها في أي جزء من الأراضي اللبنانية.

وفي ظل تصاعد الانتقادات الداخلية الموجهة لحزب الله، قال قاسم إن الحزب يتواصل مع الحكومة اللبنانية، داعيًا إياها إلى "اغتنام الفرصة"، ومؤكدًا أنه "لا يمكن أن تكون الحكومة في صراع مع أكثر من نصف الشعب اللبناني".

 كما دعا السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بتنفيذ "توجيهات العدو" واتخاذ قرارات تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مشددًا على أن "المقاومة مستمرة بوجودها وقراراتها وقدراتها".

وتأتي تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تقارير عن خلافات بشأن آليات تنفيذ ترتيبات أمنية، بما في ذلك مقترحات تتعلق بمناطق تجريبية لنزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ذكرى عاشوراء إسرائيل الولايات المتحدة

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