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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئولو حزب الله: الاتفاق الإطاري لا يلزمنا ولن نقبل إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

رفض مسئولون في حزب الله الاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان، في تصريحات لوسائل إعلام عربية بأن الحزب لن يقبل إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. 

وسترفض قطاعات واسعة من الشعب الاتفاق الإطاري الموقع، لقد منحت السلطات، الاحتلال تفويضاً بالبقاء على أراضي البلاد. وقد رُفض الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وهو غير ملزم للمقاومة".

وفي وقت سابق، قال مسئولون إسرائيليون إن إسرائيل ولبنان سيعلنان خلال الدقائق المقبلة عن اتفاق إطاري، وذلك عقب 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وبحسب مصادر إسرائيلية، تم التوصل إلى الاتفاق في ختام جولة المباحثات، ومن المتوقع الإعلان عنه رسميا خلال وقت قصير، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك غارات للاحتلال على جنوب لبنان تسفر عن شهيدين وسط تصعيد ميداني متواصل.

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت منشورات فوق بلدة المنصوري جنوب لبنان، بالقرب من صور.

وجاء في المنشورات: "منطقة خطر، ابتعدوا، أي اقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي يعرضكم للخطر"، ولم يصدر أي تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي احتياطي، وإصابة آخر خلال حادث أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو باسل سويد، 32 عامًا، من سكان بيكين، سائق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال بأن سويد لقي حتفه عندما انقلبت شاحنته المخصصة للتزود بالوقود في حادث أثناء عملية عسكرية.

كما أصيب جندي مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة في الحادث نفسه، ونُقل إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته أيضًا.

حزب الله إسرائيل لبنان الانسحاب الإسرائيلي الأراضي اللبنانية

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