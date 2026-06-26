الخارجية الفرنسية: حزب الله يتسبب في زعزعة استقرار لبنان.. وتطبيق القرار 1701 ضرورة ملحة

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن حزب الله يواصل لعب دور رئيسي في زعزعة استقرار لبنان، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701؛ بما يضمن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

وقالت الخارجية الفرنسية، لقناة "العربية"، إن باريس تتابع عن كثب التطورات الأمنية والسياسية في لبنان، مؤكدة دعمها الكامل للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التصعيد.

وأضافت أن استمرار وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة؛ يعرقل جهود الإصلاح ويهدد الأمن الداخلي، مؤكدة أن تنفيذ الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، يمثل خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الدائم على الحدود الجنوبية وبين لبنان وإسرائيل.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن باريس تواصل اتصالاتها مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لدعم مسار التهدئة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، بالتوازي مع دعم الجهود الرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وتأتي هذه التصريحات؛ في ظل استمرار الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، عقب أشهر من المواجهات العسكرية التي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار واسعة في البنية التحتية، وسط مخاوف من تجدد التصعيد إذا لم يتم الالتزام بالترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وتؤكد فرنسا، التي تضطلع بدور محوري ضمن اللجنة الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، أن الحفاظ على استقرار لبنان يتطلب تعزيز دور الجيش اللبناني، وتنفيذ القرارات الدولية، ودعم مؤسسات الدولة، بما يضمن حماية السيادة اللبنانية ويجنب المنطقة أي مواجهة جديدة.