15.3 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك مطار القاهرة وسفاجا وأسوان

بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة وسفاجا وأسوان، 15 مليونا و399 ألفا و200 جنيه.

وقال مصدر جمركي- في تصريح اليوم- إنه تم بيع 31 لوطّ من السيارات البضائع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأضاف أن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وسفاجا عقدت- بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية- جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك.