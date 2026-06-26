الكابينت الإسرائيلي يشتعل بسبب لبنان.. بن غفير يطالب بإنهاء وقف إطلاق النار

شهد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، سجالاً حاداً بشأن السياسة المتبعة في لبنان؛ بعدما انتقد عدد من الوزراء، القيود المفروضة على تحركات الجيش الإسرائيلي، في ظل الضغوط الأمريكية الرامية إلى خفض التصعيد.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على الانتقادات، قائلاً: "أنتم من أردتم وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى أن القيود الحالية جاءت نتيجة قرار سياسي اتخذته الحكومة.

وجاءت الانتقادات؛ عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 4 جنود إثر إلقاء عنصر من "حزب الله" قنبلة يدوية عليهم في جنوب لبنان.

ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن إصابة الجنود تمثل "فرصة لانهيار الاتفاق".

كما قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، إن الجنود يشعرون وكأنهم في "ميدان رماية"، مطالبة بالرد على أي تهديد مباشر.

من جهته، أكد وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، أن الجنود لا يستطيعون الرد على التهديدات القادمة من وراء "الخط الأصفر".

فيما شدد وزير الطاقة إيلي كوهين على أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن الانسحاب من لبنان "غير مطروح للتفاوض"، وأن الهدف الأساسي هو ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.

وفي ختام النقاش، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نافياً وجود أي قيود مفروضة على تحركات الجيش الإسرائيلي.