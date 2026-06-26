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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية اللبنانية تطلق خدمة البصمة البيومترية في سفارات لبنان بالخارج بدءا من الكويت

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في إطار خطتها لتطوير الخدمات القنصلية، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، بدء تجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بالمعدات والأنظمة اللازمة لاعتماد خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر البيومترية مباشرة في السفارات والقنصليات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت من سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت، التي أصبحت أول بعثة دبلوماسية لبنانية في الخارج تعتمد هذا النظام، على أن يُستكمل تجهيز باقي البعثات تباعًا وفق جدول زمني محدد، بما يتيح للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، من دون الحاجة إلى الحضور إلى لبنان لاستكمال إجراءات البصمة البيومترية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، بما يواكب أعلى معايير الأمن والتكنولوجيا في إصدار وثائق السفر.

ودعت المواطنين اللبنانيين في الخارج إلى متابعة إعلانات السفارات والقنصليات اللبنانية لمعرفة مواعيد بدء العمل بهذا النظام في كل بعثة، والإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات جوازات السفر البيومترية، مؤكدة أن المشروع يعكس التزامها بمواصلة تطوير العمل القنصلي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للبنانيين المغتربين.


 

وزارة الخارجية المديرية العامة للأمن العام المواطنين اللبنانيين

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