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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات للاحتلال على جنوب لبنان تسفر عن شهيدين وسط تصعيد ميداني متواصل

لبنان
لبنان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك غارات للاحتلال على جنوب لبنان تسفر عن شهيدين وسط تصعيد ميداني متواصل.

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت منشورات فوق بلدة المنصوري جنوب لبنان، بالقرب من صور.

وجاء في المنشورات: "منطقة خطر! ابتعدوا! أي اقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي يعرضكم للخطر"، ولم يصدر أي تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي احتياطي، وإصابة آخر خلال حادث أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو باسل سويد، 32 عامًا، من سكان بيكين، سائق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال أن سويد لقي حتفه عندما انقلبت شاحنته المخصصة للتزود بالوقود في حادث أثناء عملية عسكرية.

كما أصيب جندي مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة في الحادث نفسه، ونُقل إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته أيضًا.


 

لبنان القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال

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