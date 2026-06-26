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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بن جفير: وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر

بن جفير
بن جفير
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قال إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر.

ورحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإعلان المشترك الصادر عن فرنسا وإيطاليا بشأن السعي لتشكيل تحالف دولي لدعم لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مؤكدًا تطلع بلاده إلى أي مبادرة دولية تسهم في تعزيز الاستقرار.

وقال عون، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل: "نتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواتنا المسلحة، وتمنع تحول لبنان إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية."

ويأتي موقف الرئيس اللبناني عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتفاق على إطلاق مبادرة لتشكيل تحالف دولي، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف دعم لبنان خلال المرحلة التي تلي انتهاء مهمة قوات "يونيفيل".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، ودعم قدرات الجيش اللبناني، والحفاظ على الاستقرار، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتصعيد الصراعات أو التوترات الإقليمية.

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