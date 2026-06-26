رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان

صرح الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بأن إسرائيل "لا تملك خياراً" سوى الانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ورفض أي تطبيع للعلاقات بين البلدين.

وقال في خطاب متلفز أمام عشرات الآلاف من أنصاره الذين يحيون ذكرى عاشوراء: "ليس أمام إسرائيل خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية... يجب على إسرائيل أن تغادر دون قيد أو شرط".

وبينما يجري مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون محادثات مباشرة في واشنطن، أكد قاسم أن حزب الله لن يقبل "بالتطبيع، ولا بإلغاء حالة العداء، ولا بأي مكاسب لإسرائيل، ولا حتى بوجود جزئي على الأراضي اللبنانية... يجب على إسرائيل أن تغادر مذلولة ومهزومة، وهذا ما سيحدث".

وأكد قاسم: "سنبقى مع إيران ونريد أن نكون وحدة حال وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر ولا يحق لأحد أن يوقع شيئًا".