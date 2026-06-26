الأسهم الأوروبية تفتتح على تراجع مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الجمعة في المنطقة السلبية، مع امتداد موجة بيع عالمية في أسهم شركات التكنولوجيا إلى البورصات الكبرى، مما دفع الأسواق إلى التراجع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% عند الافتتاح، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.3%، وخسر مؤشر داكس الألماني 0.6%، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.16%.، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في أخبار الاقتصاد.

وامتدت الضغوط الناتجة عن بيع أسهم التكنولوجيا عالمياً إلى الأسواق الأوروبية في بداية التداول، حيث قاد قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر ستوكس 600 الخسائر، مسجلاً تراجعاً بنحو 1.2%.