قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
إيران: الوجود العسكري الأمريكي بالخليج مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة
رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان
أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران
الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟
"شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها".. مبادرة جديدة بـ"الواقع الافتراضي" لمواجهة الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تفتتح على تراجع مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية تفتتح على تراجع مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا
الأسهم الأوروبية تفتتح على تراجع مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا
أ ش أ

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الجمعة في المنطقة السلبية، مع امتداد موجة بيع عالمية في أسهم شركات التكنولوجيا إلى البورصات الكبرى، مما دفع الأسواق إلى التراجع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% عند الافتتاح، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.3%، وخسر مؤشر داكس الألماني 0.6%، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.16%.، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في أخبار الاقتصاد.

وامتدت الضغوط الناتجة عن بيع أسهم التكنولوجيا عالمياً إلى الأسواق الأوروبية في بداية التداول، حيث قاد قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر ستوكس 600 الخسائر، مسجلاً تراجعاً بنحو 1.2%.

الأسهم الأوروبية امتداد موجة بيع عالمية أسهم شركات التكنولوجيا البورصات الكبرى دفع الأسواق إلى التراجع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الدواجن

أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية والبيئة.. إنفوجراف

محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء والتعامل الآمن مع الكلاب الضالة بطريق بني غالب

للحفاظ على سلامة المواطنين.. محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب

رضا الوكيل

تعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لـ "دار الأوبرا المصرية".. وياسر شعلان رئيساً للإدارة المركزية للموسيقى والباليه

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد