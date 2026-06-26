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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
أ ش أ

شهد جنوب لبنان صباح اليوم/ الجمعة/ تصعيدًا جديدًا، تمثل في شن غارة جوية إسرائيلية على أطراف بلدة "النبطية الفوقا"، بالتزامن مع عمليات تجريف وإحراق منازل في بلدة "مركبا".

وشنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على دفعتين استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا من دون ورود أنباء فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وفي القطاع الشرقي.. واصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل بلدة "مركبا" في قضاء مرجعيون، حيث نفذ عمليات تجريف لعدد من المنازل، تزامنًا مع إحراق منازل أخرى، في إطار الاعتداءات المستمرة على البلدات الحدودية.

وفي قضاء صور.. أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة "المنصوري" إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح بالغة، حيث نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

جنوب لبنان غارة جوية إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا عمليات تجريف إحراق منازل في بلدة مركبا الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي

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