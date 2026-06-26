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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتنيات لا يحلم بها المواطن العادي.. السجن 7 سنوات بحق السيدة الأولى السابقة بكوريا الجنوبية

السيدة الأولى السابقة بكوريا الجنوبية
السيدة الأولى السابقة بكوريا الجنوبية
ناصر السيد

أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن سبع سنوات إضافية على السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، التي تقضي حالياً عقوبة السجن بتهم فساد، وذلك في قضية تتعلق بتلقي وظائف مقابل هدايا.

وأُدينت كيم، البالغة من العمر 53 عاماً، بتهمة قبول "معادن ثمينة عالية القيمة" مقابل تسهيلات في التعيينات، وفقاً للحكم الذي بُثّ مباشرةً.

وقالت المحكمة إنها "قبلت دون تردد مقتنيات ثمينة يصعب على المواطن العادي اقتناؤها ولو لمرة واحدة في حياته"، بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية.

وتقضي كيم حالياً عقوبة بالسجن أربع سنوات بتهم التلاعب بالأسهم والرشوة.

ووُجهت إليها في ديسمبر الماضي تهم إضافية، من بينها قبول مجوهرات بقيمة إجمالية قدرها 103 ملايين وون (67 ألف دولار أمريكي).

وشملت هذه المجوهرات قلادة من فان كليف آند آربلز، وبروش من تيفاني، وأقراط من غراف، من أحد أقطاب قطاع الإنشاءات عام 2022.

اقتناء معادن ثمينة السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية محكمة كورية جنوبية كيم كيون هي

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