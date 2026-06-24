كوريا الجنوبية: اعتقال جندي من كوريا الشمالية قرب الحدود

أفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في سيول، أن الجيش الكوري الجنوبي اعتقل جندياً كورياً شمالياً قرب الحدود بين البلدين.

ولم تصدر وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أي رد رسمي على هذه التقارير حتى الآن، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إن بلاده "تُجهّز البحرية بأسلحة نووية"، كما كشف عن خطط لبناء سفن حربية تزن 10 آلاف طن.

وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين السفينة "تشوي هيون" - إحدى سفينتين حربيتين من فئة 5 آلاف طن أطلقتهما الدولة النووية العام الماضي - في مدينة نامبو الساحلية أمس الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ونُقل عن كيم قوله خلال الحفل: "إن برنامج تجهيز البحرية بالأسلحة النووية يسير وفق الخطة الموضوعة بدقة متناهية".

وأضاف: "هذا مسار استراتيجي بالغ الأهمية، إذ سيمكننا من الحفاظ على جاهزية القوة النووية لدولتنا لعمليات متعددة الأوجه وفعّالة".