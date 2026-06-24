سفينتان إحداهما كورية جنوبية تخرجان من مضيق هرمز وتغادران المنطقة الخطرة

بدأت بعض السفن الكورية الجنوبية التي كانت تنتظر في مضيق هرمز بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بمغادرة المنطقة الخطرة.

وأعلنت كوريا الجنوبية: "استأنفت بعض سفننا التي كانت تنتظر داخل مضيق هرمز الإبحار لعبور المضيق"، مضيفةً: "نظراً لوجود السفن حالياً في المنطقة الخطرة، وحرصاً على سلامة الطاقم ومالكي السفن، لا يمكن الكشف عن معلومات محددة".

وتشمل السفن التي غادرت المضيق هذه المرة سفينة حاويات وناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) تابعة لأسطول شركة هرمز البحرية.

بدأت السفن التي كانت عالقة في مضيق هرمز، المغلق منذ أواخر فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، بمغادرة المضيق جزئياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين البلدين.

عند إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار، كان هناك ما يقارب 500 سفينة في المضيق، منها 24 سفينة كورية جنوبية.

قبل الاتفاقية، عبرت ناقلة النفط الخام العملاقة "يونيفرسال وينر" التابعة لشركة "إتش إم إم" المضيق في 20 مايو، ودخلت ميناء أولسان في 10 مايو.