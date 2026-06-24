الجولة الخامسة .. اختتام مُحادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل

اختُتم اليوم الأول من الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بعد أكثر من ثماني ساعات، ولم يصدر أي بيان مشترك من الجانبين يلخص محادثات اليوم.

ويقول مصدر مطلع على الأمر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن من المرجح صدور بيان في ختام المحادثات يوم الخميس.

وتناول اجتماع الثلاثاء قضايا سياسية وأمنية، وستُستأنف المحادثات يوم الأربعاء في البنتاجون، لكنها ستركز حصراً على المسائل الأمنية، قبل العودة إلى وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس لعقد جلسة ذات طابع سياسي.

وتأمل الولايات المتحدة، بحسب التقارير، أن تُسفر مفاوضات هذا الأسبوع عن موافقة إسرائيل على انسحاب جزئي من أراضٍ في جنوب لبنان، حيث سيتم استبدال القوات الإسرائيلية بالجيش اللبناني، فيما يُوصف بأنه "برنامج تجريبي".

ويأتي الضغط الأمريكي من أجل انسحاب إسرائيلي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران الأسبوع الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية في لبنان.

أثارت مذكرة التفاهم غضب إسرائيل، التي ليست طرفاً في الاتفاق، والتي جادلت بأن إيران لا ينبغي أن يكون لها رأي فيما يحدث في لبنان. كما قوضت المذكرة جهود واشنطن لفصل المسارين.