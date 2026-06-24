ممر بحري مؤقت.. سلطنة عُمان تكشف عن تطورّ مُفاجئ بشأن عبور مضيق هرمز

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطنة نسقت مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن السفن الراغبة في استخدام الممر المؤقت ستُنسق مع المنظمة البحرية الدولية، وفقًا للإحداثيات التي ستعلنها المنظمة والسلطات العُمانية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي بما يتماشى مع القانون الدولي وقانون البحار، اللذين يكفلان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

ومساء الثلاثاء، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، أنها ستبدأ تنفيذ عملية واسعة النطاق لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز، إثر الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينجيز - في بيان - إنه "بعد أشهر من المعاناة والألم لآلاف البحارة الأبرياء، والتأثيرات السلبية على العالم أجمع، أرحب بارتياح بالغ باتفاق السلام المُبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة على الملاحة المدنية".

وأضاف "أود أن أوجه التحية لأرواح البحارة الأربعة عشر الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم بصورة مأساوية خلال هذا النزاع.. لن ننسى تفانيهم في خدمة التجارة العالمية".