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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط مع ترقب استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز

تراجع أسعار النفط مع ترقب استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز
تراجع أسعار النفط مع ترقب استعادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات أوضح على التقدم في استعادة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز عقب محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، لتسجل 77.70 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 73.74 دولار للبرميل، بانخفاض 12 سنتا أو 0.2%.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 3% أمس الإثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب الجولة الأولى من محادثات السلام، إلى جانب تقارير أفادت بوجود هدوء في الأعمال القتالية في لبنان في إطار الاتفاق الأوسع.

وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة: «إن الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تضغط على السوق».

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن ناقلتين للنفط الخام تحملان ما يقرب من مليوني برميل عبرتا مضيق هرمز أمس، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة بعد تراجعها أمس الأول نتيجة المخاوف المتعلقة بالمرور عبر الممر المائي.

وقال نيل كروسبي رئيس الأبحاث في شركة سبارتا كوموديتيز، في مذكرة: «يبدو أن أعداد السفن العابرة خلال الأيام الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ، وهو ما سيتعامل معه السوق باعتباره مؤشرا على تحسن تدفقات النفط الفعلية، وربما النفط الورقي أيضا، إضافة إلى التقدم الدبلوماسي».

وأضاف: «يبدو أننا سنظل عالقين في هذه الأجواء المتشائمة من جهة والمتفائلة من جهة أخرى إلى أن يطرأ تغيير ما».

تأتي هذه التراجعات السعرية بعد عطلة نهاية أسبوع بدت وكأنها تهدد الاتفاق المبرم قبل أسبوع، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب إذا عطلت إيران حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران إغلاق الممر المائي الاستراتيجي.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد: «لا تزال هناك جرعة واضحة من الشك في الأسواق، نابعة من انعدام الثقة العميق بين واشنطن وطهران، ما يشير إلى أن أي عودة إلى مستويات أسعار النفط التي كانت سائدة قبل الحرب ستكون على الأرجح مؤجلة وليست فورية».

وفي سياق منفصل، يتوقع محللون استطلعت آراؤهم أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت الأسبوع الماضي، إلى جانب انخفاض مخزونات المشتقات النفطية والبنزين.

وأظهرت بيانات حكومية أمس أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي انخفضت إلى 331.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 1983، مع تشدد الإمدادات في أعقاب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجعت أسعار النفط تدفقات النفط الخام مضيق هرمز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

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