شلل في ألمانيا.. توقف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد بسبب عُطل في نظام الاتصالات

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) عن توقف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء بسبب عطل في نظام الاتصالات.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني أن جميع القطارات متوقفة في المحطات نتيجة عطل على مستوى البلاد في نظام الاتصالات الرقمية GSM-R، المستخدم للاتصالات الداخلية في شبكة السكك الحديدية، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأشارت دويتشه بان إلى أن "فنييها يعملون بجهد كبير" لإصلاح العطل.

ولم تحدد الشركة المدة المتوقعة لإصلاح العطل أو عدد القطارات المتأثرة.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن إيفلين بالا، الرئيسة التنفيذية لشركة دويتشه بان، قولها: "نحاول الآن إعادة القطارات إلى المحطات ليتمكن المسافرون من النزول. وبعد ذلك، علينا إصلاح العطل، الذي لم يتضح لنا بعد".

يوفر نظام GSM-R، وهو اختصار لـ "النظام العالمي للاتصالات المتنقلة - السكك الحديدية"، خدمات الصوت والبيانات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية، بما في ذلك التواصل بين سائقي القطارات ومراكز التحكم.

ووفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية، فقد تم اعتماده في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 2000 كمعيار موحد لعمليات السكك الحديدية.

وفي حالات نادرة، أوقفت شبكة السكك الحديدية الألمانية جميع القطارات أو معظمها، ولكن ذلك كان بسبب العواصف وليس لأسباب فنية.