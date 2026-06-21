زيلينسكي: هناك عقد موقع مع ألمانيا لشراء 600 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن هناك عقداً موقعاً مع ألمانيا ينص على شراء 600 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في حوار مع التليفزيون الأوكراني: "لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية الحالية في الولايات المتحدة 700 صاروخ سنوياً.. لقد نقلوا تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت إلى الألمان، وبدأت ألمانيا بتصنيعها منذ فترة.. ووقعنا بالفعل عقداً معهم بكمية كبيرة تشمل 600 صاروخ".

وأشار إلى أنه خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقى زيلينسكي إشارة إيجابية بشأن إمكانية نقل ترخيص إنتاج الصواريخ إلى أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "للمرة الأولى، استجاب الفريق الأمريكي بشكل إيجابي لمسألة الترخيص.. في السابق، كان ردهم دائماً: حسنا، لا نعلم، ربما، سنرى.. لكنهم قالوا هذه المرة إنهم يرون طريقة لحل هذه المسألة بالنسبة لأوكرانيا".