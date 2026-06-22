ألمانيا تعتزم مشاركة فرنسا بحصة 40% في شركة صناعات دفاعية كبرى

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم الاستحواذ على حصة تبلغ 40% في شركة "كيه إن دي إس" المتخصصة في الصناعات الدفاعية، والتي تشمل منتجاتها دبابات ليوبارد ولوكلير، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الإنتاج الدفاعي الأوروبي بالتعاون مع فرنسا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتمتلك الدولة الفرنسية بالفعل حصة قدرها 50% في شركة "كيه إن دي إس"، التي تأسست عام 2015 نتيجة اندماج شركة "كراوس-مافي فيجمان" الألمانية وشركة "نيكستر" الفرنسية، أما النصف الآخر من الشركة فتملكه العائلة الألمانية المالكة لشركة كراوس-مافي فيجمان، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



ويقع المقر الرئيسي للشركة في أمستردام، وبلغت إيراداتها 4ر4 مليار يورو (5 مليارات دولار) خلال العام الماضي، ويعمل بها أكثر من 11 ألف موظف.



وتتجه الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعيين وتعزيز أعداد قواتها العسكرية في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب المخاوف المتعلقة بعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية.



وقالت الحكومة الألمانية - في بيان لها - إن الحصة المزمع الاستحواذ عليها «ستضمن نفوذًا طويل الأمد على شركة ذات أهمية استراتيجية للأمن والقدرة الدفاعية الأوروبية»، مضيفة أن «القيمة الصناعية الوطنية، إلى جانب السيادة التكنولوجية وحماية المصالح الأمنية والتقنيات الرئيسية في ألمانيا، ستتعزز أيضًا».



وجاء في بيان آخر مشترك أن الحكومتين الألمانية والفرنسية توصلتا إلى اتفاق بشأن استراتيجية وحوكمة شركة "كيه إن دي إس"، «التي تعتزمان أن تصبحا مساهمتين مشتركتين فيها من خلال صفقات تستهدف الوصول إلى مستويات متساوية من الملكية بين البلدين».

ولم يحدد البيان موعد تنفيذ ذلك أو النسبة النهائية التي ستستقر عندها حصص البلدين، لكنه أوضح أن الاتفاق يمهد الطريق أمام احتمال طرح شركة "كيه إن دي إس" للاكتتاب العام في المستقبل القريب.



وأكدت الحكومتان أن الاتفاق «يعكس التصميم المشترك لفرنسا وألمانيا على تعزيز القدرات الصناعية والدفاعية الأوروبية، ودعم قواتهما المسلحة، وتعزيز السيادة الأوروبية على المدى الطويل».



وإلى جانب الدبابات، تشمل منتجات شركة "كيه إن دي إس" أيضًا مركبات القتال المدرعة من طراز "بوما"، وناقلات الجنود المدرعة من طرازي "بوكسر" و"دينجو".