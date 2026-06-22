ألمانيا تدعو إلى انتقال عسكري منظم مع تراجع الوجود الأمريكي في أوروبا

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى اتفاقات واضحة بشأن خطط الولايات المتحدة لتقليص التزاماتها العسكرية في أوروبا، محذراً من أن أي انسحاب غير منظم قد يؤدي إلى فجوات خطيرة في القدرات الدفاعية.

وقال بيستوريوس، خلال مشاركته في مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، إن “الانتقال المنظم ضروري”، مضيفاً: “لا أحد، بما في ذلك الأمريكيون، يمكن أن يكون لديه مصلحة في ظهور فجوات خطيرة في القدرات نتيجة انسحاب غير منظم”.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة نيتها تقليص كبير في وجودها العسكري داخل أوروبا.

ويتركز النقاش على التزامات حلف الناتو ضمن ما يُعرف بـ“نموذج القوة”، وهو الإطار الذي يحدد عدد القوات والقدرات التي يجب على كل دولة عضو الاحتفاظ بها ومدى سرعة إتاحتها عند الحاجة.

وأكد بيستوريوس أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئاً، مشيراً إلى أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليات أكبر في مجال الردع والدفاع التقليدي داخل الحلف نتيجة لذلك.