سعر الدولار اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في البنوك المصرية بعد التراجع

استقر سعر الدولار اليوم السبت 8 أغسطس 2026 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، حيث سجل الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار في عدد كبير من البنوك عند مستويات متقاربة، مع وجود فروق طفيفة بين بعض المؤسسات المصرفية.

ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام المواطنين والمستوردين والمستثمرين، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أحدث التحديثات لاختيار أفضل سعر عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة الأمريكية.

واقرأ أيضًا:

كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 8 أغسطس 2026؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف استمرار حالة الاستقرار في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المصرية، حيث جاءت الأسعار متقاربة إلى حد كبير، مع استمرار بنك مصر والبنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الكبرى عند مستويات متشابهة في سعري الشراء والبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها البنك الأهلي المصري، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، وميد بنك، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، ليستمر البنكان في تسجيل المستوى نفسه خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء بين الأسعار الواردة، حيث بلغ 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع، ليسجل البنكان المستوى نفسه في أسعار صرف العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

كما سجل بنك التنمية الصناعية السعر نفسه، حيث بلغ 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، ليكون من أقل أسعار الشراء الواردة في التحديثات المعلنة.

وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدولار 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في البنوك المصرية على النحو الآتي:

البنك الأهلي المصري: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

ميد بنك: 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

ما الذي تكشفه أسعار الدولار اليوم؟

تعكس الأسعار المعلنة استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف داخل البنوك المصرية، إذ جاءت الفروق بين أسعار الشراء والبيع محدودة للغاية، بينما حافظت أغلب البنوك على مستويات متقاربة في تداول الدولار خلال التعاملات المسائية.

ويحرص المتعاملون على متابعة تحديثات أسعار الدولار بشكل مستمر، نظرًا لأهمية سعر الصرف في العديد من المعاملات المالية والتجارية، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، مع استمرار البنوك في تحديث أسعارها وفقًا لحركة السوق وآليات التسعير المعمول بها.