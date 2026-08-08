ذعر في الولايات المتحدة .. وفاة 5 أشخاص بسبب بكتيريا آكلة للحم

أصدرت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية تحذيراً اليوم السبت، عقب ارتفاع غير معتاد في عدد الإصابات الشديدة ببكتيريا الضمة المسببة للتقرحات، والتي تعرف أحياناً باسم "البكتيريا الآكلة للحم".

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فأنه منذ بداية العام، تم تشخيص 9 حالات في الولاية، توفي منها 5 . في جميع الحالات التسع، دخلت البكتيريا إلى الجسم بعد تعرض جرح لمياه البحر، وكان جميع المرضى يعانون من أمراض مزمنة تزيد من خطر إصابتهم بأمراض خطيرة.

وعلى الرغم من أن عدد المرضى ليس مرتفعاً، إلا أن معدل الوفيات غير معتاد. خلال الفترة نفسها من السنوات العشر الماضية، سجل في لويزيانا سبع حالات وحالة وفاة واحدة في المتوسط. هذا العام، توفي خمسة من المرضى التسعة. في ضوء هذه البيانات، تدعو سلطات الولاية الجمهور، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى تجنب تعريض الجروح والخدوش لمياه البحر والمياه قليلة الملوحة.

ما هي بكتيريا الضمة؟

وبكتيريا الضمة المسببة للتقرحات هي بكتيريا موجودة بشكل طبيعي في البيئة البحرية والمياه الساحلية الدافئة. يزداد تركيزها بشكل خاص في الأشهر الأكثر دفئاً، عادةً بين شهري مايو وأكتوبر. يمكن أن تحدث العدوى عندما يلامس الماء المحتوي على البكتيريا جرحًا أو خدشًا أو جرحًا مفتوحًا، وكذلك بعد تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، وخاصة المحار.

على الرغم من تسميتها بـ"البكتيريا الآكلة للحم"، فإن هذه البكتيريا لا تتغذى على اللحم نفسه. يشير هذا اللقب إلى قدرتها على التسبب، في بعض الحالات، بعدوى مدمرة في الأنسجة الرخوة ونخر سريع الانتشار. قد تبدأ العدوى باحمرار وتورم وألم في منطقة الجرح، ثم يتغير لون الجلد وتظهر بثور.

في الحالات الشديدة، قد تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم، مسببةً تسمم الدم، والحاجة إلى جراحة طارئة، وحتى بتر أحد الأطراف. وفقًا للسلطات الصحية الأمريكية، يموت حوالي واحد من كل خمسة أشخاص مصابين ببكتيريا Vibrio vulnificus، وأحيانًا يحدث التدهور في غضون يوم أو يومين.