باحث: تركيا تتحرك استباقيا لمنع تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة في الحرب

قال محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية، إن قرار تركيا تعليق حركة الملاحة مؤقتًا في البحر الأسود يأتي في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية بالمنطقة، معتبرًا أن الخطوة تعكس تنامي المخاوف التركية من انتقال المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلى المجال البحري وتحول البحر الأسود إلى ساحة جديدة للصراع.

وأوضح علوش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أنقرة حرصت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على إبقاء البحر الأسود بعيدًا عن العمليات العسكرية، والعمل على الحفاظ على قدر من الاستقرار في المنطقة، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت المخاوف التركية إلى مستويات أكثر خطورة.

أنقرة تتحرك لاحتواء تهديدات الملاحة

وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن محاولات توسيع نطاق الحرب باتجاه البحر الأسود، بالتزامن مع تزايد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية، دفعت تركيا إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من تداعيات التصعيد.

المصالح التركية وحركة التجارة

وأضاف أن أنقرة تخشى من أن يؤدي انتقال العمليات العسكرية إلى البحر الأسود إلى ضغوط أمنية وسياسية واقتصادية متزايدة عليها، خاصة مع ارتباط المنطقة بشكل مباشر بالمصالح التركية وحركة التجارة والطاقة.

ولفت علوش إلى أن الرسالة التركية الموجهة إلى موسكو وكييف تبدو واضحة، ومفادها أن تركيا لا تريد السماح بتحويل البحر الأسود إلى ساحة مواجهة جديدة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن بعض التحركات العسكرية الروسية والأوكرانية في المنطقة تتعارض مع المصالح الأمنية التركية.

الهجمات على السفن ترفع مستوى القلق التركي

وأكد الباحث أن التحرك التركي لا يرتبط فقط بحماية المصالح المباشرة لأنقرة في البحر الأسود، وإنما يأتي أيضًا ضمن محاولة أوسع لمنع تمدد الحرب إلى ساحات جديدة، بما قد يفتح الباب أمام دخول أطراف أخرى ورفع مستوى المخاطر الأمنية في المنطقة.

وأشار إلى أن تركيا تواجه ضغوطًا متزايدة رغم الرسائل التي وجهتها مرارًا إلى طرفي الصراع، والتي دعت خلالها إلى تجنب توسيع العمليات العسكرية داخل البحر الأسود.

وأوضح علوش أن استمرار الهجمات على السفن التجارية يمثل أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة لأنقرة، لافتًا إلى تعرض سفن تركية لهجمات خلال الفترة الأخيرة، وأن خطورة التطورات تتزايد مع اقتراب بعض هذه الهجمات من السواحل التركية.

واعتبر أن تعليق الملاحة يمثل رسالة تحذير قوية من جانب أنقرة، ومحاولة لاحتواء المخاطر قبل تحولها إلى أزمة أوسع تمس أمن تركيا ومصالحها الاستراتيجية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد احتمالات انتقال تداعياتها إلى المجال البحري.