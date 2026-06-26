سفارة كوريا الجنوبية في كاراكاس تؤكد عدم سقوط ضحايا كوريين جراء الزلزالين

أكدت السفارة الكورية الجنوبية في فنزويلا، عدم ورود أي تقارير عن سقوط ضحايا من رعاياها جراء الزلزالين العنيفين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس وراح ضحيتهما أكثر من مائتي شخص.

وأوضحت السفارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ - أن نحو 90 مواطن كوري جنوبي يعيشون في كاراكاس أغلبهم يقطنون في الجزء الجنوبي منها حيث تفيد التقارير بصلابة الأرض في هذه المنطقة وبنائها القوي.. مشيرة إلى أن بعض رعاياها الذين يقطنون في مناطق آخرى من العاصمة واجهوا أضرارا في ممتلكاتهم وانقطاعا للكهرباء.

وأكدت السفارة أنها قامت بالتعاون مع الجالية الكورية الجنوبية في كاركاس بإنشاء ثلاث نقاط إجلاء وتشكيل فريق استجابة لمراقبة الوضع.

كان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو قد أعلن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مؤخرا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 235 قتيلا، و4300 مصاب.

وتسبب الزلزالان في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة كاراكاس.