قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة.. واشنطن تطرح أول شروطها على طهران
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم
أحمد موسى: مفيش حد بيتكلم عن غزة..و مصر الدولة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للقطاع
مسؤول إسرائيلي: «وقف النار مقابل وقف النار» مبدأنا على الجبهة اللبنانية
مقتل قائد الكتيبة الإسرائيلية المتهمة بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب
نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي
قيادي حزبي لبناني: الضغط الأمريكي وحده قادر على كبح نتنياهو ومنع انهيار التفاهمات الإقليمية
ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32
تراجع التضخم وتثبيت الفائدة .. خبير عن توقعاته لقرارات البنك المركزي
البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أدوات دين بـ 5 مليارات جنيه في أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع الالتزامات الأمنية الأمريكية يفتح المجال أمام كوريا الجنوبية لتوسيع صادراتها الدفاعية

الولايات المتحدة التزاماتها
الولايات المتحدة التزاماتها
أ ش أ

 ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن تقليص الولايات المتحدة التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها يتيح فرصة لكوريا الجنوبية لتعزيز مكانتها كأحد كبار مصدري الأسلحة في العالم، في ظل تزايد الطلب العالمي على العتاد العسكري بسبب الحروب والتوترات الجيوسياسية.

وقالت المجلة الأمريكية اليوم /السبت/ في تقرير لها إن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحمل الحلفاء مسؤولية أكبر عن أمنهم تعيد إلى الأذهان نهج الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي دعا عام 1969 إلى أن تتولى الدول الحليفة قدراً أكبر من مسؤولية الدفاع عن نفسها بدلاً من الاعتماد على القوات الأمريكية.

وأضافت أن إعلان ما عُرف بـ"عقيدة نيكسون" أثار قلقاً واسعاً في آسيا، خاصة في كوريا الجنوبية، بعد سحب نحو 20 ألف جندي أمريكي من شبه الجزيرة الكورية، مما أثار مخاوف من احتمال تخلي واشنطن عن سول، في وقت كانت فيه ذكريات الحرب الكورية لا تزال حاضرة.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية اختارت الرد عبر بناء قدراتها الدفاعية الذاتية، إذ دعا الرئيس الراحل بارك تشونج-هي، الذي حكم البلاد لنحو 16 عاماً، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. واستثمرت سول مبالغ كبيرة في تطوير صناعاتها العسكرية، وحصلت على تراخيص لإنتاج أسلحة أجنبية، كما عمدت في بعض الحالات إلى إعادة هندسة وتطوير تقنيات عسكرية مستوردة، وهي خطوات مهدت الطريق أمامها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق السلاح العالمية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المجمعة لأكبر أربع شركات دفاعية كورية جنوبية، وهي هانوا جروب وهيونداي روتيم وإل آي جي نكس1 وكوريا إيروسبيس إندستريز، نحو 37 مليار دولار في عام 2026، بزيادة تقارب أربعة أمثال مستواها في عام 2021.

وأضاف أن كوريا الجنوبية أصبحت ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن توسع صناعة الدفاع الكورية الجنوبية على مستوى العالم يتزامن مع اضطرابات جيوسياسية كبيرة، ما أتاح للبلاد فرصة لتعزيز دورها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الحربين الدائرتين في أوكرانيا وإيران خلقتا حاجة ملحة وفورية إلى الأسلحة، إذ لا تقتصر مشتريات الدول على دعم حلفائها في هذين الصراعين أو حماية خطوطها الأمامية، بل تشمل أيضاً تكوين مخزونات تحسباً لمزيد من النزاعات في ظل فترة تتسم بقدر واسع من عدم الاستقرار.

الولايات المتحدة كوريا الجنوبية والتوترات الحروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

أستاذ بالأزهر يكشف عن قاعدة لغوية تمنع من الخطأ في النصوص الشرعية

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن السر البلاغي في آية الطوفان بالقرآن

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد