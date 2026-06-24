كوريا الجنوبية تعلن عبور 4 سفن تابعة لها مضيق هرمز

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، عبور أربع سفن كورية جنوبية أخرى مضيق هرمز.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن السفن الأربع قد عبرت الممر المائي وتبحر في الوقت الحالي بصورة طبيعية. مشيرة إلى أن هناك 26 بحارا كوريا جنوبيا على متن هذه السفن، التي ستتوجه إحداها إلى كوريا الجنوبية.

وأشارت الشبكة إلى أنه بهذا ينخفض العدد الإجمالي للسفن الكورية العالقة في مضيق هرمز إلى 18 سفينة، فيما انخفض عدد البحارة الكوريين الجنوبيين العالقين هناك إلى 108 بحارة، من بينهم 75 على متن سفن كورية.

وكانت سفينتان كوريتان جنوبيتان قد عبرتا مضيق هرمز في وقت سابق بعدما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفاق سلام مؤقت الأسبوع الماضي.