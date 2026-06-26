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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخلفات الحرب.. مقتل وإصابة شخصين في جنوب لبنان جراء انفجار جسم غريب

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، يوم الجمعة بمقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار جسمٍ غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في قضاء صور بجنوب لبنان.

يأتي ذلك في ظل استمرار المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، والتي اندلعت في مستهل مارس الماضي، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا ضد إيران.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تقرير لشبكة CNN، عزمه خفض عدد من قواته المنتشرة في كل من لبنان وقطاع غزة بشكل مؤقت، في إطار خطة تهدف إلى دعم العمليات العسكرية طويلة الأمد وتعزيز جاهزية القوات.

وأوضح الجيش أن عملية الخفض ستشمل سحب عدة ألوية من الجبهتين الشمالية والجنوبية، على أن تخضع هذه الوحدات لتدريبات تستهدف رفع مستوى الكفاءة العملياتية والاستعداد لمختلف السيناريوهات، مشيرًا إلى أن عدد أفراد اللواء الواحد يتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جندي.

وأكد البيان أن تقليص القوات لا يعني التخلي عن أي مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، وإنما يأتي في إطار إعادة تنظيم وانتشار الوحدات العسكرية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة بسبب نقص القوى البشرية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة على عدة جبهات.

مخلفات الحرب جنوب لبنان انفجار جسم غريب انفجار جسمٍ غريب قضاء صور بجنوب لبنان

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