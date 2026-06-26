فنزويلا: وصول 200 من رجال الإنقاذ من السلفادور للمساعدة عقب الزلزالين

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريجيز اليوم الجمعة وصول نحو 200 من رجال الإنقاذ من السلفادور إلى البلاد ومعهم إمدادات للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن رئيس السلفادور نجيب بقيلة قد أعلن - في منشور عبر منصة "إكس" - أن بلاده ستقوم بإرسال ست طائرات إلى فنزويلا في إطار جهود الدعم الإنساني.

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مؤخرا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 235 قتيلا و4300 مصاب على الأقل.

وتسبب الزلزالان في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".