الأرصاد اليابانية تحذر من وصول إعصار إلى اليابسة

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، من احتمالية اقتراب إعصار من البلاد عبر المحيط الهادئ ووصوله إلى اليابسة غدا، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة اجتاحت المناطق الغربية والشرقية.

وإلى جانب المخاوف من التأثيرات المحتملة للإعصار "هيغوس" عند وصوله لليابسة، أعربت الوكالة عن قلقها إزاء إعصار آخر يدعى "ميكالا"، والذي اقترب اليوم من منطقة "أمامي" في محافظة "كاجوشيما" بجنوب غربي اليابان، وسط توقعات بتحركه نحو منطقة "كانتو" في اليوم التالي.

ورغم توقعات الأرصاد اليابانية بتراجع حدة الإعصارين وتحولهما إلى منخفضين مداريين بعد اقترابهما، إلا أنها حثت المواطنين على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لمواجهة مخاطر حدوث انزلاقات ترابية وفيضانات.

وفي السياق ذاته.. أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن أوامر الإخلاء شملت أكثر من مليوني شخص في 13 مقاطعة بمنطقتي "كينكي" و"كيوشو" حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، جراء الفيضانات والسيول.

وحذرت الوكالة من احتمالية هبوب عواصف قوية في محافظة "أوكيناوا" وشرق اليابان.