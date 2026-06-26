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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر 3.4 مليار دولار.. اعتقال إيراني شن هجمات ضد 150 جامعة أمريكية

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
ناصر السيد

ألقت الشرطة في الجبل الأسود، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض على مواطن إيراني للاشتباه في تورطه في هجمات إلكترونية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الأمريكية بقيمة 3.4 مليار دولار.

ويُلاحق الرجل، البالغ من العمر 39 عامًا ويحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، من قبل محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك بتهم تشمل التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والقرصنة الإلكترونية وسرقة الهوية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت الشرطة في الجبل الأسود، يوم الخميس، أنه تم القبض عليه في منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي.

وأضافت في بيان: "منذ عام 2013، ... شنّ هجمات إلكترونية واسعة النطاق ... استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، متسببةً بأضرار تُقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار".

أضافت الشرطة أن القضية ستُحال الآن إلى قاضٍ في المحكمة العليا في بودجوريتشا، عاصمة الجبل الأسود، للنظر في إجراءات تسليم المتهم.

وذكرت الشرطة أن البيانات التي تم الحصول عليها، بالإضافة إلى الوصول إلى حسابات جامعية مخترقة، استُخدمت لصالح الحرس الثوري الإيراني وكيانات إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعات.

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