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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة قاصمة لجيش الاحتلال.. مقتل ضابط وإصابة 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة مقتل ضابط وإصابة أربعة جنوب بعد إلقاء قنبلة يدوية عليهم في بيت ياحون جنوب لبنان.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال، إن ضابط إسرائيلي أصيب بجروح متوسطة، وأُصيب ضابط آخر وجنديان بجروح طفيفة في اشتباك مع عنصر ألقى قنبلة يدوية عليهم في بيت ياحون جنوب لبنان. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذلك، مضيفًا أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ عائلاتهم. وقد تم القضاء على العنصر الذي ألقى القنبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في تقرير لشبكة CNN، عزمه خفض عدد من قواته المنتشرة في كل من لبنان وقطاع غزة بشكل مؤقت، في إطار خطة تهدف إلى دعم العمليات العسكرية طويلة الأمد وتعزيز جاهزية القوات.

ضربة قاصمة لجيش الاحتلال مقتل ضابط جنود إسرائيليين بجنوب لبنان إصابة 4 جنود إسرائيليين جنوب لبنان

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