جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية 6 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، إنه تمكن من القضاء على 6 عناصر من حزب الله في واقعتين منفصلتين جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال - في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أن "القوات الجوية تمكنت من القضاء على خمسة من عناصر حزب الله في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان"، زاعمًا أنهم "كانوا يشكلون تهديداً لقوات لواء جولاني".

وأضاف أن "القوات الجوية استهدفت العنصر السادس في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان".

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب شخص بجروح جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لسيارة على الطريق بين زوطر الشرقية وميفدون.