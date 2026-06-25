كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى

ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمةً في حفل تخريج ضباط القتال في كلية تدريب الضباط.

وقال في كلمته: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى. لن نتنازل عن مصلحة إسرائيل الأمنية العليا: حماية جنودنا وصون مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".

وأضاف: "يحظى القادة والجنود بكل الدعم اللازم لإتمام مهمتهم والدفاع عن أنفسهم وعن مواطني إسرائيل".

وفيما يتعلق بإيران، قال: "إذا هاجمت طهران إسرائيل بسبب تحركاتنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسوف نضربها بكل قوة بطريقة تُظهر بوضوح الفجوة في القوة بيننا".