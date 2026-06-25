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كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
قسم الخارجي

ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمةً في حفل تخريج ضباط القتال في كلية تدريب الضباط. 

وقال في كلمته: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى. لن نتنازل عن مصلحة إسرائيل الأمنية العليا: حماية جنودنا وصون مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية". 

وأضاف: "يحظى القادة والجنود بكل الدعم اللازم لإتمام مهمتهم والدفاع عن أنفسهم وعن مواطني إسرائيل". 

وفيما يتعلق بإيران، قال: "إذا هاجمت طهران إسرائيل بسبب تحركاتنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسوف نضربها بكل قوة بطريقة تُظهر بوضوح الفجوة في القوة بيننا".

بجاحة إسرائيلية كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي

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