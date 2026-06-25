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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يهددون باستهداف التجمعات الإسرائيلية في أرض الصومال

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي
قسم الخارجي

وجهت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، بشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة الانفصالية "أرض الصومال"، الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من اليمن. 

ومقال قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي: سنبادر في أي وقت لاستهداف أي تمركز للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال، ونحث الدول المطلة على البحر الأحمر لموقف مشترك إزاء نشاط العدو الإسرائيلي، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تمركز له في أرض الصومال.

يأتي ذلك في ظل تطورات متلاحقة حول علاقات تل أبيب بهرجسيا، حيث افتتحت الأخيرة سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وهو الأمر الذي نددت به قوى عربية وإقليمية.

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية، بأشد العبارات افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

الحوثيون التجمعات الإسرائيلية في أرض الصومال التجمعات الإسرائيلية أرض الصومال البحر الأحمر

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