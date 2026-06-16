قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تدين جمهورية مصر العربية ، بأشد العبارات افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما تشدد مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

الصومال أرض الصومال مدينة القدس المحتلة افتتاح سفارة أرض الصومال في القدس جمهورية الصومال الفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة "حياة" للتصدى لقضية الطفل في وضعية الشارع

السلاحف البحرية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية استثمار في صحة النظم البيئية البحرية ومستقبل الأجيال القادمة

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد