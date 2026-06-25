وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يجب الاكتفاء بما حققناه في الحرب على إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، عدم اكتفاء إسرائيل بما حققته في الحرب مع إيران حتى الآن، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغوط على طهران.

ونقلت صحيفة (يديعوت آحرونوت) عن كاتس قوله في مؤتمر للحرب الاقتصادية تنظمه وزارته، إن النظام الإيراني اختار - حسب وصفه - توجيه موارده لدعم وكلاءه بدلًا من استخدامها لتحسين أوضاع المواطنين الإيرانيين.

وأضاف أن "كل دولار يصل إلى إيران هو دولار قد يجد طريقه إلى حزب الله أو حماس أو الحوثيين أو وكلاء آخرين"، داعيًا إلى عدم التوقف عند النتائج التي تحققت حتى الآن.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران، وسط جهود دبلوماسية دولية للتوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني والتهدئة الإقليمية.