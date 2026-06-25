إسرائيل تواصل المماطلة: لن ننسحب من جنوب لبنان إلا بنزع سلاح حزب الله

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس أن جيش الاحتلال لن ينسحب من جنوب لبنان، طالما واصل حزب الله تهديده ولم ينزع سلاحه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية ​ديفيد منسر​، "أننا لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام ​حزب الله​ يشكل تهديدا، ولم يُنزع سلاحه ولم يُجرّد من قدراته العسكرية".

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة​ اللبنانية، عن سقوط 4230 شهيدا و12179 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الاسرائيلي منذ 2 مارس.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هدد قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إسرائيل قائلاً: "يجب عليكم مغادرة لبنان بأكمله، لأن هذه الأرض ساحة صمود ومقاومة".

وأضاف: "إذا لم تغادروا لبنان اليوم طواعيةً، فستُجبرون غدًا على الفرار في خزي وهزيمة مُذلة".

وفي سياق متصل، ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمةً في مؤتمر "الحرب الاقتصادية" الذي عقده المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الدفاع، وتناول فيها الحرب مع إيران.

وقال إن النظام الإيراني، بدلاً من استثمار موارد الدولة في تحسين حياة المواطنين الإيرانيين، اختار الاستثمار في الإرهاب.