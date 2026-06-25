مسئول أمريكي: إسرائيل تنسحب من مناطق في جنوب لبنان

صرح مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مناطق في المنطقة الأمنية "كبادرة حسن نية".

وأضاف المسئول أن الجيش اللبناني سيعيد انتشاره في هذه المناطق.



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي احتياطي، وإصابة آخر خلال حادث أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو باسل سويد، 32 عامًا، من سكان بيكين، سائق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.



وأفاد جيش الاحتلال بأن سويد لقي حتفه عندما انقلبت شاحنته المخصصة للتزود بالوقود في حادث أثناء عملية عسكرية.

كما أصيب جندي مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة في الحادث نفسه، ونُقل إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته أيضًا.