لندن تحت النار.. انفجار حافلة كهربائية بسبب موجة الحرارة المرتفعة

اندلع حريق هائل في حافلة كهربائية بلندن بعد تسجيلها أعلى درجة حرارة على الإطلاق، حيث تُظهر لقطات مروعة الحافلة الكهربائية ذات الطابقين وهي تشتعل في موقف الحافلات غرب لندن حوالي الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء.



تم إرسال أربع سيارات إطفاء و25 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنوا من إخماده بحلول الساعة السابعة مساءً تقريبًا.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات وقد دمر الحريق الحافلة ونقطتي شحن.

أُغلقت محطة مترو الأنفاق ويستبورن بارك القريبة بعد اندلاع الحريق، وأُعيد فتحها قبيل الساعة السابعة مساءً.

أصدرت فرقة إطفاء لندن بيانًا قالت فيه: "اندلع حريق في حافلة كهربائية ذات طابقين، مما أدى إلى تدميرها بالكامل. كما تضررت نقطتا شحن للسيارات الكهربائية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات."



وتلقت الفرقة بلاغًا عن الحريق وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بحلول الساعة 7:11 مساءً.

وسيبقى رجال الإطفاء في الموقع حتى المساء وقد حضرت فرق من محطتي إطفاء شمال كنسينغتون وبادينغتون إلى الموقع.