مأساة في أوروبا.. وفاة 3 أطفال بسبب موجة الحر التي تضرب فرنسا

عُثر على جثة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل سيارة في منطقة باريس، وفقًا لمصدر في الشرطة اليوم، الخميس 25 يونيو، وهي ثالث حالة وفاة لطفل من هذا النوع وسط موجة الطقس القاسي التي تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.





وأفاد المصدر بأن والدي الطفل عثرا عليه في "السيارة أمام منزلهما"، وأكدت الدفاع المدني وفاته في بلدة سان غراتيان بضواحي باريس، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وسجلت فرنسا يوم 24 يونيو أعلى درجة حرارة لها منذ بدء القياسات عام 1947، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة على مستوى البلاد 30 درجة مئوية.

وأفاد عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، في وقت سابق من يوم 25 يونيو، أن عدد الوفيات في ازدياد بالعاصمة، لكنه لم يذكر رقمًا محددًا.



بلغت درجات الحرارة في العاصمة 40.3 درجة مئوية في 24 يونيو، متجاوزةً حاجز الأربعين درجة مئوية للمرة الرابعة خلال 150 عامًا.

عُثر على جثتي الضحيتين، البالغين من العمر عامين وأربعة أعوام، داخل سيارة عائلتهما في موقف سيارات سكني ببلدة كاربنتراس.