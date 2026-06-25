السفير الليبي يتابع أعمال تجديد النصب التذكاري للجيش الوطني

قام السفير عبد المطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية في مصر، بزيارة ميدانية إلى النصب التذكاري للجيش الوطني الليبي بالقاهرة، للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتجديد الجارية به.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً لمتابعة وجهود السفير بضرورة الشروع في صيانة النصب التذكاري وإعادة تأهيله، نظراً لما يمثله من قيمة وطنية ورمزية تعكس تضحيات وبطولات الأجداد، حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد، إلى جانب إضفاء لمسات جمالية وتطوير المساحات المحيطة بالنصب بما يليق بمكانته وأهميته.

صيانة النصب التذكاري للجيش الليبي

وخلال الزيارة، استمع السفير إلى شرحٍ وافٍ حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز المحققة، واطلع على آخر الأعمال المنجزة بالموقع، مؤكداً أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في جميع مراحل العمل.

كما وجّه الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع المحافظة على جودة التنفيذ وإبراز النصب التذكاري بالشكل الذي يليق برمزيته الوطنية ومكانته في وجدان الليبيين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السفارة الليبية بالقاهرة للحفاظ على المعالم الوطنية الليبية ورعايتها، بما يعكس صورة الدولة الليبية ويصون إرثها ورموزها التاريخية.