رئيس الوزراء الأوكراني: نعمل على إيجاد موارد إضافية تشمل الحصول على مساعدة من شركائنا الدوليين

قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده تعمل على تأمين متطلبات التمويل المحدثة للقوات المسلحة حتى نهاية عام 2026، وتعمل على إيجاد موارد إضافية، بما يشمل المساعدة من الشركاء الدوليين.

وأوضح كوريتسكي، في منشور عبر تطبيق "تيليجرام": "عقدنا اليوم اجتماعا منفصلا مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، ووزير المالية ووزير الدفاع بالوكالة، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية، ووزير الداخلية.. وقد ناقشنا خلاله الاحتياجات التمويلية الفعلية والمحدَّة للقوات المسلحة حتى نهاية هذا العام.. وتعمل الحكومة، ووزارة المالية تحديدا، على تغطية جميع النفقات الضرورية بالكامل".

وأضاف أن الحكومة "ستعمل على إيجاد موارد إضافية، بما في ذلك الحصول على مساعدة من شركائنا الدوليين".

وتابع: "لقد وضعنا بالفعل رؤية لتمويل القوات المسلحة للعام المقبل، ونعمل حاليا على إعداد ميزانية شاملة لعام 2027".