مشاركة ليبية مهمة في أعمال الدورة 165 لمجلس الجامعة العربية بالأردن

شاركت دولة ليبيا في أعمال الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود العربية، لمناقشة أبرز القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وترأس وفد دولة ليبيا الطاهر سالم الباعور المكلف بتسيير شؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى السفير عبد المطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية.

مشاركة ليبيا في اجتماع الجامعة العربية

وقبيل انطلاق الجلسة الرسمية، شارك الوفد الليبي في الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب، والذي خصص لتبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، وبحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق حيال التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وعقب ذلك، انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، حيث ناقش الوزراء جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التضامن العربي، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية، وتكثيف التنسيق السياسي بين الدول العربية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وتأتي مشاركة دولة ليبيا في إطار حرصها على مواصلة دورها الفاعل داخل منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز التشاور والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة بشأن مختلف القضايا ذات الأولوية على المستويين العربي والإقليمي.