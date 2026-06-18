هل تفتح المبادرة الأمريكية باب الحل في ليبيا؟ القوات المسلحة الليبية تعلن موقفها

أصدرت القوات المسلحة الليبية، يوم الخميس بيانا أعلنت فيها موافقتها على الانخراط في مفاوضات بشأن المبادرة الأمريكية لحل الأزمة في البلاد، حيث وصفتها بأنها "مبادرة من نوع فريد ومتميز عن ما سبقها من مبادرات، وتستند في جوهرهاإلى الواقعية، وإلى فهم واستيعاب طبيعة الأمر الواقع بكل تعقيداته.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، استعدادها للانخراط المباشر في أية عملية تفاوضية حول مبادرة المبعوث الأمريكي مسعد بولس، لاستكمال تفاصيلها والوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق المصلحة العليا للبلاد، وترسم خارطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن الشعب الليبي يدرك دور قواته المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ومقدراته، وتمسك القيادة العامة بالمبادئ الوطنية الراسخة التي لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها سلامة ليبيا وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادة الشعب الليبي فوق أرضه، وعدم السماح بالمساس بالقوات المسلحة والمحافظة على مكتسباتنا العظيمة التي هي ثمار تضحيات شهدائنا وجرحانا وكل من شارك في معارك الكرامة لتحرير ليبيا من الإرهاب .