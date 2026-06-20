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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المندوبية الليبية تكرم أبو الغيط وحسام زكي تقديرا لجهودهما في خدمة الأمة.. صور

منمندوبية ليبيا تكرم أبو الغيط وزكي
منمندوبية ليبيا تكرم أبو الغيط وزكي
الديب أبوعلي

كرمت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، تقديرًا لجهودهما في خدمة الدبلوماسية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية ورموز الفكر والثقافة من مصر وليبيا.

وأكد السفير عبد المطلب إدريس ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن هذا التكريم يعكس تقدير دولة ليبيا للجهود التي بذلها أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي خلال السنوات الماضية في خدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار السفير الليبي إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهودًا كبيرة من جانب الأمين العام للجامعة العربية في دعم القضايا العربية والعمل على تقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية، مشيدًا بما وصفه بالحكمة والخبرة الدبلوماسية التي أسهمت في تعزيز دور الجامعة العربية ومؤسساتها.

مندوبية ليبيا تكرم أبو الغيط وزكي

وأضاف أن التكريم يأتي أيضًا تقديرًا للدور الذي قامت به الأمانة العامة للجامعة العربية في دعم أمن واستقرار ليبيا ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة البلاد وسيادتها وتصون مقدرات شعبها.

كما اعتبر أن الاحتفالية تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط ليبيا ومصر، وتجسد مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولة الليبية ومنظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط عن تقديره لهذه اللفتة من جانب المندوبية الليبية، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مثمنًا العلاقات التي تجمع الجامعة العربية بليبيا.

وأشاد أبو الغيط بجهود السفير عبد المطلب ثابت في دعم العمل الدبلوماسي العربي وتعزيز التعاون بين السفارة الليبية والجامعة العربية، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للعمل الدبلوماسي المهني الذي يسهم في توطيد العلاقات العربية المشتركة.

كما وجه الأمين العام للجامعة العربية الشكر للحضور من ممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة الذين شاركوا في الاحتفالية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

وجاءت الاحتفالية في أجواء عكست تقديرًا للدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم قضايا الدول الأعضاء وتعزيز آليات العمل العربي المشترك على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية.

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