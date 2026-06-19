دعم قضايا العمل والتنمية البشرية تتصدر مباحثات ثابت والمطيري بالقاهرة

التقى السفير عبدالمطلب ثابت، بمقر المندوبية الليبية في القاهرة، فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك والتواصل المستمر بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب السفير الليبي بالقاهرة، بفايز المطيري، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به منظمة العمل العربية في دعم قضايا العمل والتنمية البشرية على مستوى الوطن العربي، ومؤكداً حرص المندوبية الليبية على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع المنظمة بما يخدم المصالح الليبية المشتركة.

وخلال اللقاء، قدم فايز المطيري إحاطة شاملة حول دور منظمة العمل العربية وبرامجها وأنشطتها المختلفة، مستعرضاً خطط المنظمة المستقبلية وما تنفذه من مبادرات ومشروعات تسهم في تطوير بيئات العمل العربية والارتقاء بمستوى الكوادر الإدارية والفنية.

دعم قضايا العمل والتنمية البشرية

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، حيث أبدى مدير عام المنظمة استعدادها الكامل للتعاون في إعداد وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للكوادر الليبية داخل ليبيا وخارجها، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وتطوير قدراتها في مختلف المجالات.

وأكد المطيري حرص منظمة العمل العربية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الليبية، معرباً عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي والمهني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر الليبية والاستفادة من البرامج والخبرات التي توفرها منظمة العمل العربية.